COVID-19: на Киевщине на дистанционном обучении находятся 56 школ

25 ноября, 2020, 20:13

В Киевской области на дистанционном обучении находятся 56 школ и 14 детсадов

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"Полностью на дистанционном обучении сейчас находятся 56 школ и один филиал в области. Среди них - все учебные заведения Фастовского района и Березанской ОТГ", - говорится в сообщении.

Решениями территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС на карантин перевели такие заведения дошкольного образования: шесть в Кагарлыкском районе, три в Барышевской ОТГ, по два в Бородянском районе и Узинской ОТГ, один в Дивичкивской ОТГ.

Также в Киевской области 14 детских садов закрыли на карантин из-за выявленых случаев коронавируса.

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