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Espreso.tvЭкономикаБесплатными РРО за четыре месяца воспользовалось до 3 тыс. предпринимателей, - Минфин

Бесплатными РРО за четыре месяца воспользовалось до 3 тыс. предпринимателей, - Минфин


фото: kaniv-rada
Бесплатными программными регистраторами расчетных операций (ПРРО) за четыре месяца воспользовались до 3 тыс. предпринимателей

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, по состоянию на 20 ноября, почти 3 тыс. предпринимателей установили бесплатные ПРРО. При этом количество зарегистрированных ПРРО составляет 53,3 тыс. грн, с их помощью фискализированный 70 млн грн.

Из общего количества субъектов, которые зарегистрировали ПРРО, 82% составляют ПОП, а 18% - юридические лица.

Около 90% зарегистрированных ПРРО используются финансовыми компаниями, около 2,6% - предприятиями в сфере торговли, 7,4% - в сфере предоставления туристических услуг, техобслуживания и ремонта авто, парикмахерских, медицинских и стоматологических услуг, ресторанного бизнеса.

"Такие статистические данные, которые мы имеем почти за четыре месяца работы прро свидетельствуют именно о готовности бизнеса работать в легальном поле, показывать свои легальные доходы, применяя программные РРО как простое и доступное средство, создан и предоставлен государством", - считают в Минфине.

В ведомстве также напомнили, что с 1 января использовании РРО станет обязательным для определенных категорий предпринимателей II-IV групп, которые занимаются рисковыми видами деятельности: торговлей ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями, а также предоставляют услуги отелям, ресторанам и турагентствам. Другие плательщики единого налога II-IV групп будут обязаны установить ПРРО с 1 апреля 2021, а на первую группу плательщиков единого налога эта обязанность вообще не распространяется.

  • Напомним, 17 ноября предприниматели вышли на митинг под Верховную Раду с требованием отмены обязательного введения кассовых аппаратов (РРО) с 2021 года.
  • В то же время народные депутаты дважды пытались отсрочить внедрение кассовых аппаратов для ФЛП второй-четвертой групп. 4 ноября соответствующий проект закона народные депутаты отправили на доработку. 17 ноября, во время повторного первого чтения, проект закона снова не был принят - "против" проголосовали 217 народных депутатов.
  • По словам народного депутата партии "Европейская Солидарность" и члена налогового комитета Верховной Рады Нины Южаниной, правительство "якобы нарабатывает компромиссное решение по поручению президента", но ФЛП к этому процессу не приглашаются.

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