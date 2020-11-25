Байдена объявили победителем на выборах в США в штате Миннесота
25 ноября, 2020, 13:07
В штате Миннесота Джозефа Байдена объявили победителем на выборах президента США
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .
Избирательная комиссия штата подтвердила результаты выборов. Байден вступил 233 тыс. голосов, чем Трамп. Демократ официально получил 10 голосов выборщиков от штата.
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По словам государственного секретаря Миннесоты Стива Саймона, около 1,9 млн с почти 3,3 млн избирателей штата проголосовали из дома. На участки пришли лишь 42% избирателей.
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