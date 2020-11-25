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Espreso.tvОбществоАссоциация городов Украины просит правительство перенести карантин выходного дня на будни

Ассоциация городов Украины просит правительство перенести карантин выходного дня на будни

Винницкий горсовет от имени Ассоциации городов Украины просит правительство перенести карантин выходного дня на будни, чтобы помочь предпринимателям

Об этом сообщил заместитель винницкого городского головы Андрей Очеретный, передает Укринформ .

"Мы подготовили от Ассоциации городов Украины и направили письмо в Кабинет министров с просьбой перенести карантин выходного дня, введенный для прерывания цепочки заражений коронавирусом, на будни", - отметил он.

Сообщается, что в письме предлагается два варианта изменений, первый из которых предусматривает перенос карантина выходного дня на понедельник и вторник, а второй - "лайт-версия для государства" - перенос выходных на воскресенье и понедельник.

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Кроме того, Винницкий городской совет подготовил письмо Винницкой ОГА. В нем предложит руководству региона также обратиться с соответствующими инициативами к правительству, чтобы предприниматели получили возможность работать в выходные дни.

Отметим, Ассоциация городов Украины - всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления, представляет позицию и интересы местного самоуправления, ведет от имени громад диалог с органами государственной власти.

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