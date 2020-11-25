Ассоциация городов Украины просит правительство перенести карантин выходного дня на будни
Об этом сообщил заместитель винницкого городского головы Андрей Очеретный, передает Укринформ .
"Мы подготовили от Ассоциации городов Украины и направили письмо в Кабинет министров с просьбой перенести карантин выходного дня, введенный для прерывания цепочки заражений коронавирусом, на будни", - отметил он.
Сообщается, что в письме предлагается два варианта изменений, первый из которых предусматривает перенос карантина выходного дня на понедельник и вторник, а второй - "лайт-версия для государства" - перенос выходных на воскресенье и понедельник.
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Кроме того, Винницкий городской совет подготовил письмо Винницкой ОГА. В нем предложит руководству региона также обратиться с соответствующими инициативами к правительству, чтобы предприниматели получили возможность работать в выходные дни.
Отметим, Ассоциация городов Украины - всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления, представляет позицию и интересы местного самоуправления, ведет от имени громад диалог с органами государственной власти.
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