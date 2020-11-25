Апелляционный суд отклонил иск мэра Черкасс Бондаренко против Зеленского, который назвал мэра "бандитом"

25 ноября, 2020, 17:23

Киевский апелляционный суд отклонил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о защите чести, достоинства и деловой репутации

Об этом сообщат Радио Свобода.

Отмечается, что Апелляционный суд города Киева, куда переизбранный мэр Черкасс подал иск на Зеленского после того, как ему отказали в первой инстанции, отклонил дело.

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Напомним, дело касалось защиты чести и достоинства.

2 мая в Черкассах городская власть сняла карантин, в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

На понедельник, 4 мая, мэра Черкасс Бондаренко вызвали на допрос.

Мэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскому: "Черкассы будут сопротивляться".

7 мая Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе.

20 мая на пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал об отношении к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко из-за ситуации с карантином.

Впоследствии, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал ответ президенту Владимиру Зеленскому по поводу 19 уголовных производств против него.

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