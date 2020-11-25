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Espreso.tvОбществоАпелляционный суд отклонил иск мэра Черкасс Бондаренко против Зеленского, который назвал мэра "бандитом"

Апелляционный суд отклонил иск мэра Черкасс Бондаренко против Зеленского, который назвал мэра "бандитом"


фото: pravda.ua
Киевский апелляционный суд отклонил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о защите чести, достоинства и деловой репутации

Об этом сообщат Радио Свобода.

Отмечается, что Апелляционный суд города Киева, куда переизбранный мэр Черкасс подал иск на Зеленского после того, как ему отказали в первой инстанции, отклонил дело.

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Напомним, дело касалось защиты чести и достоинства.

  • 2 мая в Черкассах городская власть сняла карантин, в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.
  • На понедельник, 4 мая, мэра Черкасс Бондаренко вызвали на допрос.
  • Мэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскому: "Черкассы будут сопротивляться".
  • 7 мая Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе.
  • 20 мая на пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал об отношении к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко из-за ситуации с карантином.
  • Впоследствии, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал ответ президенту Владимиру Зеленскому по поводу 19 уголовных производств против него.

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