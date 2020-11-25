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Espreso.tvХай-тек-50% скидки на курс SMM-СПЕЦИАЛИСТ от WebPromoExperts

-50% скидки на курс SMM-СПЕЦИАЛИСТ от WebPromoExperts

4,57 миллиарда человек по всему миру используют социальные сети. Больше половины всего населения планеты ежедневно проводят в среднем 2 часа и 24 минуты примерно в 8 разных приложениях и мессенджерах

Здесь нечего думать — время освоить продвижение в социальных сетях пришло!

30 ноября стартует новый курс SMM-СПЕЦИАЛИСТ от WebPromoExperts. 

За 3 продуктивных месяца вы узнаете все тонкости маркетинга социальных сетей от лучших специалистов в нише — получите все необходимые знания, чтобы начать карьеру в SMM, углубить знания и увеличить компетенции или понять, как продвигать свой бизнес в соцсетях. 

Курс полезный для новичков, практикующих специалистов и собственников бизнеса. 

На курсе вы с нуля разберете актуальные темы, последние исследования и личный опыт лекторов. 

Что вы узнаете после прохождения курса? 

  • Как анализировать и составлять портрет целевой аудитории
  • Оформлять профиль в социальных сетях
  • Формировать контент-план
  • Настраивать таргетированную рекламу
  • Модерировать и отрабатывать негатив
  • Писать продающие рекламные посты
  • Создавать рекламные графические и видео креативы
  • Организовывать промоактивности и работать с лидерами мнений
  • Анализировать метрики продвижения
  • Составлять комплексную SMM-стратегию

Специалисты компаний NGN.agency, Арт Депо, L’Oreal, Lobods и других расскажут о своих лучших кейсах продвижения в соцсетях. В подробностях разберут основы и особенности работы во всех популярных социальных сетях СНГ и мира: Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube и многих других.

Начните обучение сегодня, чтобы уже завтра стать профи в незаменимой digital-профессии! 

Только до 30 ноября включительно, WebPromoExperts дарит скидку на курс -50% ко Дню своего Рождения! Скорее приобретайте курс по выгодной цене!

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