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Espreso.tvОбщество5 авиакомпаний вводят пропуск, который будет показывать результат теста на коронавирус

5 авиакомпаний вводят пропуск, который будет показывать результат теста на коронавирус


фото: reuters
Пять крупных авиакомпаний начнут использовать международные пропуска для пассажиров, которые будут показывать результат теста на COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FT .

Перечень компаний:

  • United Airlines
  • JetBlue Airways
  • Lufthansa
  • Virgin Atlantiс
  • SWISS.

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В случае сдачи теста на коронавирус, его результат будет доступен в приложении на смартфоне с QR-кодом. Затем результат смогут сканировать и видеть сотрудники компаний и пограничных служб.

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