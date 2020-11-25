5 авиакомпаний вводят пропуск, который будет показывать результат теста на коронавирус

25 ноября, 2020, 12:13

Пять крупных авиакомпаний начнут использовать международные пропуска для пассажиров, которые будут показывать результат теста на COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FT .

Перечень компаний:

United Airlines

JetBlue Airways

Lufthansa

Virgin Atlantiс

SWISS.

Читайте также: Австралийская авиакомпания потребует от пассажиров справку о прививке от СOVID-19

В случае сдачи теста на коронавирус, его результат будет доступен в приложении на смартфоне с QR-кодом. Затем результат смогут сканировать и видеть сотрудники компаний и пограничных служб.