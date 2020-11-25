5 авиакомпаний вводят пропуск, который будет показывать результат теста на коронавирус
25 ноября, 2020, 12:13
Пять крупных авиакомпаний начнут использовать международные пропуска для пассажиров, которые будут показывать результат теста на COVID-19
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FT .
Перечень компаний:
- United Airlines
- JetBlue Airways
- Lufthansa
- Virgin Atlantiс
- SWISS.
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В случае сдачи теста на коронавирус, его результат будет доступен в приложении на смартфоне с QR-кодом. Затем результат смогут сканировать и видеть сотрудники компаний и пограничных служб.
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