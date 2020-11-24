Зеленский сменил руководителя Хмельницкой области

24 ноября, 2020, 13:58

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

"Освободить Габинета Дмитрия Анатольевича от должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Также другим указом президент временно возложил исполнение обязанностей руководителя Хмельницкой областной государственной администрации на Романа Примуша.

"Временно возложить исполнение обязанностей головы Хмельницкой областной государственной администрации на Примуша Романа Борисовича", - говорится в сообщении.

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