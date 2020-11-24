Зеленский сменил руководителя Хмельницкой области
24 ноября, 2020, 13:58
Президент Владимир Зеленский освободил Дмитрия Габинета от должности главы Хмельницкой областной государственной администрации
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
"Освободить Габинета Дмитрия Анатольевича от должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
Также другим указом президент временно возложил исполнение обязанностей руководителя Хмельницкой областной государственной администрации на Романа Примуша.
"Временно возложить исполнение обязанностей головы Хмельницкой областной государственной администрации на Примуша Романа Борисовича", - говорится в сообщении.
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