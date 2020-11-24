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Espreso.tvОбществоЗеленский сменил руководителя Хмельницкой области

Зеленский сменил руководителя Хмельницкой области

Президент Владимир Зеленский освободил Дмитрия Габинета от должности главы Хмельницкой областной государственной администрации

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

"Освободить Габинета Дмитрия Анатольевича от должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Также другим указом президент временно возложил исполнение обязанностей руководителя Хмельницкой областной государственной администрации на Романа Примуша.

"Временно возложить исполнение обязанностей головы Хмельницкой областной государственной администрации на Примуша Романа Борисовича", - говорится в сообщении.

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