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Espreso.tvЭкономикаЗеленский подписал закон о возобновлении финансирования из Фонда соцстрахования ряда соцвыплат, приостановленных на время карантина

Зеленский подписал закон о возобновлении финансирования из Фонда соцстрахования ряда соцвыплат, приостановленных на время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении финансирования некоторых социальных выплат из Фонда социального страхования Украины (ФССУ), приостановленных на период карантина

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, соответствующий закон вступит в силу с дня, следующего за днем его опубликования.

Закон, в частности, устраняет ограничения по финансированию ФССУ на период действия карантина одноразовых социальных выплат в случае стойкой утраты трудоспособности или смерти пострадавшего на производстве; специального медицинского и постоянного постороннего ухода, бытового обслуживания, в частности для лиц с инвалидностью; лекарств и изделий медицинского назначения для пострадавших на производстве; санитарно-курортного, а также реабилитационного лечения пострадавших и лиц с инвалидностью.

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