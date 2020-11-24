Зеленский подписал закон о возобновлении финансирования из Фонда соцстрахования ряда соцвыплат, приостановленных на время карантина

24 ноября, 2020, 13:59

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, соответствующий закон вступит в силу с дня, следующего за днем его опубликования.

Закон, в частности, устраняет ограничения по финансированию ФССУ на период действия карантина одноразовых социальных выплат в случае стойкой утраты трудоспособности или смерти пострадавшего на производстве; специального медицинского и постоянного постороннего ухода, бытового обслуживания, в частности для лиц с инвалидностью; лекарств и изделий медицинского назначения для пострадавших на производстве; санитарно-курортного, а также реабилитационного лечения пострадавших и лиц с инвалидностью.

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