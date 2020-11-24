Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в зону ООС

24 ноября, 2020, 13:55

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Зеленский одобрил закон №3984 о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии.

Так, документ вносит изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Закон предусматривает, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ООС, а также предоставление им соответствующего содействия являются обязательными. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном Командующим Объединенных сил.

Ранее Верховная Рада одобрила законопроект о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в зону проведения Операции Объединенных сил.

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