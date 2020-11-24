Заседание ТКГ: РФ поддержала "план ОРДЛО", Украина запросила письменное заявление об этом

24 ноября, 2020, 17:41

Представитель РФ в ТКГ Алексей Дмитриевский на заседании политической подгруппы заявил о поддержке "плана действий", предложенного террористами, в противовес плану лидера украинской делегации Леонида Кравчука

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Facebook.

"На заседании политической подгруппы новости получили признак сенсационности. В частности, представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛО, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что представители Украины в Трехсторонний контактной группе запросили российскую сторону подтвердить заявление Дмитриевского в письменном виде до заседания ТКГ на общем уровне, которая состоится в среду, 25 ноября.

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