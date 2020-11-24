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Espreso.tvОбществоИзбрание Санду позволяет нам перевернуть негативную страницу в отношениях с Молдовой, - Кулеба

Избрание Санду позволяет нам перевернуть негативную страницу в отношениях с Молдовой, - Кулеба


фото: ukrinform
Между Украиной и Молдовой остается ряд вопросов, требующих внимания

Об этом заявил в комментарии Радио Свобода министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что планирует визит в Молдову.

"Нам есть о чем поговорить. Это не только Крым, это не только Приднестровье. Это так же развитие торговли между нашими странами. Это и решение тех проблемных вопросов, которые уже "мхом поросли". Пришло время их решать", - сказал министр.

Кулеба добавил, что при президенте Игоре Додоне молдавская позиция по Крыму была неоднозначной.

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"Избрание Маи Санду на пост президента Молдовы позволяет нам перевернуть негативную страницу в отношениях с этой соседней страной ... Поскольку она всегда четко высказывалась по поводу российской агрессии и по поводу незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией. Никаких препятствий для развертывания полного взаимодействия с новым руководством Молдовы больше нет ", - подчеркнул глава МИД.

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