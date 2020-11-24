Впервые за 800 лет Юпитер и Сатурн максимально сблизятся и будут выглядеть, как одна "двойная планета"

Об этом сообщает Forbes, передает "Укринформ".

Таким образом, Юпитер и Сатурн будут выглядеть как одна «двойная планета" впервые со времен Средневековья.

Эти две планеты выравнялись в Солнечной системе несколько недель назад, но 21 декабря они станут хорошо видными для наблюдения с Земли.

Редкое небесное явление можно будет наблюдать с любого места на Земле, где будет чистое небо. Хотя две планеты будут максимально приближенными 21 декабря 2020 года, можно будет видеть это явление каждый вечер той недели.

По прогнозам ученых подобное явление повторится лишь 15 марта 2080 года.

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