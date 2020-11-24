Во Львове полицейский на Volkswagen повредил несколько авто на обочине и заехал на детскую площадку
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает "Еспресо.Захид".
Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 ноября, около 14.45 во Львове. За рулем находился нетрезвый 24-летний львовянин, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением, повредил припаркованные на обочине автомобили и выехал на детскую площадку. Пострадавших в результате происшествия нет.
"По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен из полиции", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, водитель имел признаки опьянения, но от теста отказался.
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-