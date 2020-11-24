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Espreso.tvОбществоВо Львове полицейский на Volkswagen повредил несколько авто на обочине и заехал на детскую площадку

Во Львове полицейский на Volkswagen повредил несколько авто на обочине и заехал на детскую площадку

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением и выехал на детскую площадку

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает "Еспресо.Захид".

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 ноября, около 14.45 во Львове. За рулем находился нетрезвый 24-летний львовянин, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением, повредил припаркованные на обочине автомобили и выехал на детскую площадку. Пострадавших в результате происшествия нет.

"По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен из полиции", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Василий Виконский.

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