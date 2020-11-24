ВАКС закрыл дело против экс-нардепа Полякова относительно недостоверных данных в декларации
Об этом сообщает пресс-служба суда и "Центр противодействия коррупции".
Во время заседания защита заявила ходатайство о закрытии дела в части по ст. 366-1 УК Украины, в связи с тем, что Конституционный Суд Украины признал статью неконституционной.
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ВАКС будет продолжать рассмотрение этого уголовного производства только по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
ГПК заявил, что в суде рассматривают дело о незаконном получении компенсации за номер в гостинице "Киев", хотя он использовал другую квартиру. К ней присоединили дело о недостоверном декларировании. Теперь часть по декларации закрыли.
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