ВАКС закрыл дело против экс-министра энергетики и угольной промышленности Насалика по недостоверному декларированию
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
Согласно сообщению, коллегия судей ВАКС закрыла уголовное производство по обвинению бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении уголовного преступления по декларированию недостоверной информации.
Так, во время судебного заседания прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры посчитал, что у суда отсутствуют основания для продолжения рассмотрения дела, а у прокурора - для продолжения поддержания государственного обвинения в суде. Вместе с тем отмечается, что обвиняемый возражал против прекращения дела, настаивая на продолжении судебного разбирательства для своего оправдания.
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