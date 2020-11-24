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Espreso.tvЭкономикаВАКС закрыл дело против экс-министра энергетики и угольной промышленности Насалика по недостоверному декларированию

ВАКС закрыл дело против экс-министра энергетики и угольной промышленности Насалика по недостоверному декларированию

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело против экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по декларированию недостоверной информации

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Согласно сообщению, коллегия судей ВАКС закрыла уголовное производство по обвинению бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении уголовного преступления по декларированию недостоверной информации.

Так, во время судебного заседания прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры посчитал, что у суда отсутствуют основания для продолжения рассмотрения дела, а у прокурора - для продолжения поддержания государственного обвинения в суде. Вместе с тем отмечается, что обвиняемый возражал против прекращения дела, настаивая на продолжении судебного разбирательства для своего оправдания.

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