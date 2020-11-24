В России силовики провели массовые задержания "Свидетелей Иеговы"
24 ноября, 2020, 19:19
В более 20 регионах России провели обыски у членов религиозной организации "Свидетели Иеговы"
Силовики заявили, что задержали определенное количество "организаторов и участников движения", информирует пресс-центр Следственного комитета РФ.
"Конспиративные собрания проходили в одной из квартир, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в других источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, и совершали другие действия, характерные для этого объединения. Также установлено, что участники собрания склоняли и вербовали новых участников для участия в запрещенном религиозном движении ", - заявили российские силовики.
- Отметим, что в апреле 2017 Россия запретила деятельность "Свидетелей Иеговы" и признала это объединение "экстремистской организацией". Несколько "свидетелей Иеговы" были заключены в России и аннексированном Крыму.
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