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Espreso.tvМирВ России силовики провели массовые задержания "Свидетелей Иеговы"

В России силовики провели массовые задержания "Свидетелей Иеговы"

В более 20 регионах России провели обыски у членов религиозной организации "Свидетели Иеговы"

Силовики заявили, что задержали определенное количество "организаторов и участников движения", информирует пресс-центр Следственного комитета РФ.

"Конспиративные собрания проходили в одной из квартир, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в других источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, и совершали другие действия, характерные для этого объединения. Также установлено, что участники собрания склоняли и вербовали новых участников для участия в запрещенном религиозном движении ", - заявили российские силовики.

  • Отметим, что в апреле 2017 Россия запретила деятельность "Свидетелей Иеговы" и признала это объединение "экстремистской организацией". Несколько "свидетелей Иеговы" были заключены в России и аннексированном Крыму.

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