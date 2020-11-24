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Espreso.tvОбществоВ Киеве станцию метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о заминировании

В Киеве станцию метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о заминировании

В Киеве из-за анонимного звонка о минировании закрыли на вход и выход станцию метро "Крещатик", а также пересадку на "Майдан Незалежности"

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Telegram.

"Станция "Крещатик" + пересадка на "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

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