В Киеве полицейские разоблачили несколько борделей, замаскированных под массажные салоны

24 ноября, 2020, 22:18

В центре столицы правоохранители задержали 28-летнюю организаторшу борделей, замаскированных под массажные салоны

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, организатор преступной деятельности снимала квартиры в центре Киева, в которых в дальнейшем девушки-проститутки оказывали услуги интимного характера клиентам за денежное вознаграждение.

"Для реализации преступного умысла женщина разместила в сети Интернет объявления о предоставлении услуг эротического массажа, где клиенты могли позвонить по телефону и заказать соответствующую услугу. Организатор лично проводила собеседования и кастинг с девушками, которые оказывали услуги сексуального характера", - сообщил в.и.о. начальника сектора отдела БЗПТЛ столичного главка полиции Алексей Гаврилюк.

В пресс-службе отметили, что 28-летняя злоумышленница самостоятельно исполняла роли администратора и диспетчера.

"Час развлечений с девушками стоил от 1000 до 2500 грн. Половину полученных средств проститутки отдавали организатору, а остальные оставляли себе", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли доказательства противозаконной деятельности: деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновики и вещество белого цвета, внешне похожее на кокаин.

Так, 28-летнюю фигурантку задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщине объявлено о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Злоумышленнице грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb