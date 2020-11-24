 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве полицейские разоблачили несколько борделей, замаскированных под массажные салоны

В Киеве полицейские разоблачили несколько борделей, замаскированных под массажные салоны


фото: kyiv.npu.gov.ua
В центре столицы правоохранители задержали 28-летнюю организаторшу борделей, замаскированных под массажные салоны

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, организатор преступной деятельности снимала квартиры в центре Киева, в которых в дальнейшем девушки-проститутки оказывали услуги интимного характера клиентам за денежное вознаграждение.

"Для реализации преступного умысла женщина разместила в сети Интернет объявления о предоставлении услуг эротического массажа, где клиенты могли позвонить по телефону и заказать соответствующую услугу. Организатор лично проводила собеседования и кастинг с девушками, которые оказывали услуги сексуального характера", - сообщил в.и.о. начальника сектора отдела БЗПТЛ столичного главка полиции Алексей Гаврилюк.

В пресс-службе отметили, что 28-летняя злоумышленница самостоятельно исполняла роли администратора и диспетчера.

"Час развлечений с девушками стоил от 1000 до 2500 грн. Половину полученных средств проститутки отдавали организатору, а остальные оставляли себе", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли доказательства противозаконной деятельности: деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновики и вещество белого цвета, внешне похожее на кокаин.

Так, 28-летнюю фигурантку задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщине объявлено о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Злоумышленнице грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

24 ноября, 2020 вторник

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать