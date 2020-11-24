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Espreso.tvСпортВ Чернигове ультрас "Десны" бросили директора стадиона в мусорный бак

В Чернигове ультрас "Десны" бросили директора стадиона в мусорный бак


фото: YouTube
В Чернигове молодчики с символикой футбольного клуба "Десна" бросили и. о. директора стадиона им. Гагарина Александра Овчаренко в мусорный бак

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Во вторник, 24 ноября, около 10:00 примерно 30 человек пришли в кабинет и. о. директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко, вывели его на улицу, бросили мужчину в мусорный бак и разбили ему голову.

Молодчики пришли с символикой футбольного клуба "Десна", в адрес Александра Овчаренко выкрикивали нецензурные лозунги. Их организованно привезли и вывезли со стадиона на автомобилях.

Александра Овчаренко назначили и. о. директора стадиона имени Гагарина 18 ноября. В тот же день ультрас "Десны" разместили в соцсетях сообщения о том, что с приходом нового руководителя, "Десне" могут запретить проводить на стадионе домашние матчи. Сам Александр Овчаренко эти обвинения отверг.

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