В Англии болельщикам разрешили вернуться на трибуны

24 ноября, 2020, 13:16

Со 2 декабря болельщикам разрешили снова посещать матчи чемпионата Англии по футболу

Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги.

В АПЛ после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердили, что со 2 декабря посещать спортивные мероприятия смогут до 4 тыс. зрителей

"Болельщиков очень не хватает на матчах премьер-лиги, поэтому мы рады заявлению премьер-министра о возвращении зрителей на трибуны впервые с марта, пусть и в небольших количествах. Наша цель состоит в том, чтобы сотрудничать с правительством ради увеличения числа зрителей до более существенного уровня. Пока этого не будет сделано, многие болельщики не смогут посещать игры, а наши клубы будут продолжать проводить матчи с финансовыми потерями. Мы с нетерпением ждем начала совместной с властями работы над следующими шагами", - заявили в премьер -лиге.

23 ноября стало известно, что правительство Великобритании планирует начать вакцинацию своих граждан от COVID-19 в декабре.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb