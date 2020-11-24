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Espreso.tvСпортВ Англии болельщикам разрешили вернуться на трибуны

В Англии болельщикам разрешили вернуться на трибуны


фото: Getty Images
Со 2 декабря болельщикам разрешили снова посещать матчи чемпионата Англии по футболу

Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги.

В АПЛ после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердили, что со 2 декабря посещать спортивные мероприятия смогут до 4 тыс. зрителей

"Болельщиков очень не хватает на матчах премьер-лиги, поэтому мы рады заявлению премьер-министра о возвращении зрителей на трибуны впервые с марта, пусть и в небольших количествах. Наша цель состоит в том, чтобы сотрудничать с правительством ради увеличения числа зрителей до более существенного уровня. Пока этого не будет сделано, многие болельщики не смогут посещать игры, а наши клубы будут продолжать проводить матчи с финансовыми потерями. Мы с нетерпением ждем начала совместной с властями работы над следующими шагами", - заявили в премьер -лиге.

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