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Espreso.tvЭкономикаУкраина присоединилась к европейской общей системе маршрутных сборов, - Криклий

Украина присоединилась к европейской общей системе маршрутных сборов, - Криклий

Евроконтроль утвердил присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов и установил их размер за аэронавигационное обслуживание на 2021 год

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Telegram.

"Только что Евроконтроль окончательно утвердил присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов и установил их размер за аэронавигационное обслуживание на 2021  год - в воздушном пространстве над территорией страны и отдельно (в части международного воздушного пространства над открытым морем (Green Zone), где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине международным сообществом)", - написал Криклий.

По его словам, это позволит установить ежегодный перерасчет ставок платы за аэронавигационное обслуживание для Украэроруха и установку актуальных ставок 1 января каждого года для полного покрытия расходов на обеспечение услуг. Кроме того, это даст новые потенциальные возможности привлекать дополнительный транзитный трафик над Черным морем.

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