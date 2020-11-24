Украина присоединилась к европейской общей системе маршрутных сборов, - Криклий

24 ноября, 2020, 13:00

Евроконтроль утвердил присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов и установил их размер за аэронавигационное обслуживание на 2021 год

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Telegram.

"Только что Евроконтроль окончательно утвердил присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов и установил их размер за аэронавигационное обслуживание на 2021 год - в воздушном пространстве над территорией страны и отдельно (в части международного воздушного пространства над открытым морем (Green Zone), где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине международным сообществом)", - написал Криклий.

По его словам, это позволит установить ежегодный перерасчет ставок платы за аэронавигационное обслуживание для Украэроруха и установку актуальных ставок 1 января каждого года для полного покрытия расходов на обеспечение услуг. Кроме того, это даст новые потенциальные возможности привлекать дополнительный транзитный трафик над Черным морем.