Украина пригласила Черногорию к участию в Крымской платформе

24 ноября, 2020, 20:44

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова во время встречи с послом Черногории Драгицей Понорац пригласила государство к участию в Крымской платформе

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины .

"Первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку Черногорией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировала о нарушении прав человека и милитаризацию Крыма со стороны РФ. Она также представила видение Украины о начале инициативы "Крымская платформа" и пригласила черногорскую сторону присоединиться к ее работе", - говорится в сообщении.

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Посол отметила, что Черногория занимает четкую позицию относительно непризнания оккупации Крыма, поддерживает евроатлантические стремления Украины, а также присоединяется к санкциям ЕС в отношении России.

Собеседницы также обсудили ситуацию с распространением коронавируса.