Украина пригласила Черногорию к участию в Крымской платформе
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины .
"Первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку Черногорией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировала о нарушении прав человека и милитаризацию Крыма со стороны РФ. Она также представила видение Украины о начале инициативы "Крымская платформа" и пригласила черногорскую сторону присоединиться к ее работе", - говорится в сообщении.
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Посол отметила, что Черногория занимает четкую позицию относительно непризнания оккупации Крыма, поддерживает евроатлантические стремления Украины, а также присоединяется к санкциям ЕС в отношении России.
Собеседницы также обсудили ситуацию с распространением коронавируса.
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