Системных задержек с выплатами Госказначейства нет, - советник главы Счетной палаты
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"По состоянию на 1 ноября на счетах Госказначейства было более 15 млрд грн. Более 14 млрд грн размещено на счетах Нацбанка в валюте. К сожалению, некоторые эксперты манипулируют статистикой. Они берут данные, напрямую не связанные с платежами бюджета, и показывают их как сумму неуплаченных остатков бюджета ", - цитирует издание слова Мазярчука.
Так, Мазярчук подчеркнул, что системных задержек с выплатами по платежам Госказначейства нет.
"Например, компания провела закупки, обязуясь оплатить деньги за поставленный товар. Эти обстоятельства регистрируются в Госказначействе. Но сам момент оплаты возникает тогда, когда товар, собственно, поставлен. А это может быть очень длительное время", - пояснил он.
Мазярчук добавил, что, если посмотреть на все платежи из общего фонда госбюджета за последние два месяца, до 99% всех оплат были осуществлены в течение пяти дней, более 80% - в течение двух дней. При этом, по его словам, тенденция ноября очень похожа на тенденцию октября.
"Оплаты идут не только по защищенным статьям, но и по капитальному строительству, по закупке товаров и услуг. Безусловно, отдельные задержки с оплатой могут быть, но они не носят системный характер", - подчеркнул эксперт.
- Напомним, ранее Экономическая правда со ссылкой на двух топчиновникив сообщила, что Государственная казначейская служба остановила финансирование всех незащищенных расходов, предусмотренных на 2020 год.
- Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало ноября составил 15,1 млрд грн, против 21,275 млрд грн на начало октября 2020 года.
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