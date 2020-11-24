Системных задержек с выплатами Госказначейства нет, - советник главы Счетной палаты

24 ноября, 2020, 16:34

По словам советника главы Счетной палаты Виктора Мазярчука, оплаты из Госказначейства идут как по защищенным, так и по не защищенным статьям, а задержки не носят системный характер

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 1 ноября на счетах Госказначейства было более 15 млрд грн. Более 14 млрд грн размещено на счетах Нацбанка в валюте. К сожалению, некоторые эксперты манипулируют статистикой. Они берут данные, напрямую не связанные с платежами бюджета, и показывают их как сумму неуплаченных остатков бюджета ", - цитирует издание слова Мазярчука.

Так, Мазярчук подчеркнул, что системных задержек с выплатами по платежам Госказначейства нет.

"Например, компания провела закупки, обязуясь оплатить деньги за поставленный товар. Эти обстоятельства регистрируются в Госказначействе. Но сам момент оплаты возникает тогда, когда товар, собственно, поставлен. А это может быть очень длительное время", - пояснил он.

Мазярчук добавил, что, если посмотреть на все платежи из общего фонда госбюджета за последние два месяца, до 99% всех оплат были осуществлены в течение пяти дней, более 80% - в течение двух дней. При этом, по его словам, тенденция ноября очень похожа на тенденцию октября.

"Оплаты идут не только по защищенным статьям, но и по капитальному строительству, по закупке товаров и услуг. Безусловно, отдельные задержки с оплатой могут быть, но они не носят системный характер", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее Экономическая правда со ссылкой на двух топчиновникив сообщила, что Государственная казначейская служба остановила финансирование всех незащищенных расходов, предусмотренных на 2020 год.

Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало ноября составил 15,1 млрд грн, против 21,275 млрд грн на начало октября 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb