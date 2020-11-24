Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах ожидаются дожди и мокрый снег

24 ноября, 2020, 13:31

В Украине 25 ноября ожидается западный ветер, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +4 °C...+8 °C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Антициклон "Валентин" в среду будет работать над территорией Украины, все дожди в большинстве областей Украины прекратятся", - отметила синоптик.

Лишь в восточных и северных областях ожидаются дожди и мокрый снег (фаза осадков - в зависимости от температуры воздуха).

Ветер завтра будет западным, умеренным.

Температура воздуха в течение дня в среду будет колебаться в пределах +4 °C...+8 °C, на востоке и северо-востоке будет холоднее, +1 °C....+4 °C.

"В Киеве завтра, 25 ноября, облачно, то ли туман, то ли немного незначительного дождя", - сообщила Диденко.

Ветер будет с запада. Температура воздуха в столице днем составит +5 °C...+6 °C.

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