Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах ожидаются дожди и мокрый снег
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Антициклон "Валентин" в среду будет работать над территорией Украины, все дожди в большинстве областей Украины прекратятся", - отметила синоптик.
Лишь в восточных и северных областях ожидаются дожди и мокрый снег (фаза осадков - в зависимости от температуры воздуха).
Ветер завтра будет западным, умеренным.
Температура воздуха в течение дня в среду будет колебаться в пределах +4 °C...+8 °C, на востоке и северо-востоке будет холоднее, +1 °C....+4 °C.
"В Киеве завтра, 25 ноября, облачно, то ли туман, то ли немного незначительного дождя", - сообщила Диденко.
Ветер будет с запада. Температура воздуха в столице днем составит +5 °C...+6 °C.
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