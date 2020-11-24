Стало известно имя украинского военного, которого застрелил снайпер оккупантов под Авдеевкой
24 ноября, 2020, 21:33
24 ноября в районе Авдеевки Донецкой области в результате смертельного ранения, нанесенного снайпером российских оккупантов, погиб украинский военный Вячеслав Минкин
Об этом сообщила Фастовский горсовет в Facebook.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что в зоне проведения ООС погиб фастовчанин, Защитник Украины, старший солдат Вячеслав Минкин", - говорится в сообщении
Ему был 31 год, у него остались жена и сын. В 2019 году был награжден медалью за участие в боях "Светлодарска дуга".
- 24 ноября украинский военный, раненный снайпером под Авдеевкой в этот же день, умер в больнице .
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