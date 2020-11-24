Стало известно, когда Лопес будет защищать титулы, которые отобрал у Ломаченко

24 ноября, 2020, 11:15

Американский боксер Теофимо Лопес планирует провести первую защиту титула абсолютного чемпиона мира в апреле 2021 года

Об этом заявил промоутер американца Боб Арум, сообщает BoxingScene.

Сейчас глава промоутерской компании Top Rank рассматривает возможность проведения боя абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопеса против обязательного претендента на титул IBF (Международной боксерской федерации) австралийца Джорджа Камбососа.

Главная причина такого решения - возможность проводить поединки в Австралии со зрителями.

Бой Лопес - Камбосос планируется ориентировочно на апрель. Поединок должен состояться в Сиднее или Мельбурне, где есть большая греческая диаспора, которая будет поддерживать Комбососа, который является греком по происхождению.

Теофимо Лопес 18 октября отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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