Стало известно, когда Лопес будет защищать титулы, которые отобрал у Ломаченко
Об этом заявил промоутер американца Боб Арум, сообщает BoxingScene.
Сейчас глава промоутерской компании Top Rank рассматривает возможность проведения боя абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопеса против обязательного претендента на титул IBF (Международной боксерской федерации) австралийца Джорджа Камбососа.
Главная причина такого решения - возможность проводить поединки в Австралии со зрителями.
Бой Лопес - Камбосос планируется ориентировочно на апрель. Поединок должен состояться в Сиднее или Мельбурне, где есть большая греческая диаспора, которая будет поддерживать Комбососа, который является греком по происхождению.
Теофимо Лопес 18 октября отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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