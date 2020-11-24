США объявили о санкциях против трех российских компаний за нарушение закона о нераспространении оружия

24 ноября, 2020, 18:59

За нарушение закона о нераспространении оружия в Иране, КНДР и Сирии в Государственном департаменте США объявили о введении санкций против трех российских компаний

Об этом сообщили в Госдепе в Федеральном реестре США, передает Европейская правда .

США вводят штрафные санкции для иностранных юридических и физических лиц за передачу или приобретение у Ирана с 1 января 1999 года; передачу или приобретение и Сирии с 1 января 2005 года; передачу или приобретение в Северной Корее с 1 января 2006 товаров, услуг или технологий, способных внести материальный вклад в разработку оружия массового уничтожения или крылатых или баллистических ракетных систем.

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Отмечается, что в Федеральном реестре соответствующее решение будет опубликовано 25 ноября.

Так, санкции вводятся против двух компаний из Китая и трех - из России. Под санкции попали российские компании "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group.

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