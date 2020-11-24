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Espreso.tvВойна с РФСБУ разоблачила снайпера "ЛНР", который подпольно проживал в Харькове

СБУ разоблачила снайпера "ЛНР", который подпольно проживал в Харькове


фото: СБУ
По словам СБУ, житель Харькова вступил в ряды террористов в 2015 году, где был назначен "командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

В спецслужбе рассказали, что после присоединения к террористам "ЛНР" в качестве командира отделения мужчина перевелся в разведывательную роту, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность "разведчик-снайпер".

С августа 2015 по июль 2016 террорист работал снайпером на линии столкновений.

"В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое", - подчеркнули в СБУ.

В 2016 году боевик покинул ряды "ЛНР" и вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.

 

 

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