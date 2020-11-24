С 1 января начнет действовать зона свободной торговли между Украиной и Израилем, - Зеленский
24 ноября, 2020, 11:58
24 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал начало действия соглашения о зоне свободной торговли с начала 2021 года
Об этом президент Владимир Зеленский написал в Twitter.
"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", - отметил Зеленский.
ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Отличная новость, @netanyahu!- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 24, 2020
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