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Espreso.tvОбществоС 1 января начнет действовать зона свободной торговли между Украиной и Израилем, - Зеленский

С 1 января начнет действовать зона свободной торговли между Украиной и Израилем, - Зеленский


фото: president.gov.ua
24 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал начало действия соглашения о зоне свободной торговли с начала 2021 года

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Twitter.

"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", - отметил Зеленский.

 

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