С 1 января начнет действовать зона свободной торговли между Украиной и Израилем, - Зеленский

24 ноября, 2020, 11:58

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Twitter.

"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", - отметил Зеленский.

ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Отличная новость, @netanyahu! - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 24, 2020

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо