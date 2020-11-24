Россия в ТКГ признала себя стороной конфликта, поддержав план террористов, - Арестович
Об этом заявил представитель украинской делегации Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24" .
"Для меня это означает, что Россия фактически себя признала стороной конфликта. Не посредники, как они утверждали шесть лет, а стороной конфликта. Это все меняет. Тогда мы начинаем говорить с Россией, а она перестает делать вид, что она только посредник", - сказал он.
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Арестович добавил, что в Украине есть поддержка партнеров и это поможет в определении статуса РФ в войне.
"Я думаю, что поскольку у нас есть мощная поддержка Германии, Франции и, неофициально, но фактически новой администрации США, то виновным может оказаться непосредственно Владимир Путин. Он и был виноват, но будет фиксация официальная", - сказал он.
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