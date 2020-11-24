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Espreso.tvОбществоРекорд Netflix: за 28 дней после премьеры сериал "Ферзевой гамбит" посмотрели 62 млн подписчиков

Рекорд Netflix: за 28 дней после премьеры сериал "Ферзевой гамбит" посмотрели 62 млн подписчиков


фото: Netflix
За 28 дней после премьеры сериал "Ферзевой гамбит" на Netflix посмотрели 62 млн подписчиков. Это рекорд в истории сервиса

Об этом сообщает ВВС.

"Ферзевой гамбит" попал в топ-10 самых популярных сериалов сразу в 92 странах, а в 63 оказался на первой строчке ", - говорится в сообщении.

За 28 дней сериал посмотрели 62 млн подписчиков. Ни одна лента сервиса раньше не набирала такое количество просмотров.

В основу сериала положен одноименный роман 1983 года, который уже попал в список бестселлеров The New York Times, а поисковый запрос "Как играть в шахматы" вырос до самых высоких за многие годы показателей.

"Ферзевой гамбит" (The Queen's Gambit) - это семисерийная лента, события которой разворачиваются в 1950-х и 1960-годах.

Бет Хармон - главная героиня. Она рано стала сиротой, впоследствии оказалась в приюте, но затем начала проявлять талант к шахматам, а через некоторое время смогла поразить самых известных гроссмейстеров мира.

Зрители отметили, что актерская игра Ани Тейлор-Джой, которая сыграла главную героиню, стала одной из основ успеха сериала.

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