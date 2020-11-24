"Ворскла" полностью переиграла нашу команду. Просто физически нас продавила"- Руслан Костышин в "Футбольном формате"

24 ноября, 2020, 22:17

Главный тренер коваливского "Колоса" Руслан Костышин признал, что его команда провалила матч 10 тура УПЛ "Ворскла" - "Колос" (3-0)

Свое резюме по матчу он высказал в программе "Футбольный Формат" на телеканале "Эспрессо".

"Характеристика игры будет одна - "Ворскла" полностью переиграла нашу команду. Выиграла всю борьбу, просто физически нас продавила. Заслуженная победа "Ворсклы", здесь нужно признать", - сказал он.

Руслан Костышин считает, что на практике матч пошел не по сценарию тренерского штаба коваливцев.

"Мы готовились, знали что "Ворскла" всегда играет агрессивно, вертикальными передачами, футболисты прессингуют. Поэтому, по теории мы были готовы, а на практике оказались не готовы. Это поражение всей команды, будем в первую очередь у себя спрашивать, будем и с футболистов спрашивать. Проигранная борьба - это все же настроение, агрессия. Все решили индивидуальные дуэли, микро-дуэли. Тот быстрее бежит, а тот не подбирает мяч ... Поэтому, борьба больше выиграна у футболистов "Ворсклы", - считает главный тренер "Колоса ".

По его мнению, причины поражения надо искать не только на футбольном поле.

"Возможно, и подготовка сказалась, ведь я не хочу всю вину перекладывать на футболистов. Это комплекс всех наших проблем, что команда не была агрессивной", - рассказал Костышин в эфире "Футбольного формата".