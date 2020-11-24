 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Ужасный запах, ничего не работает": коллаборантка Поклонская о состоянии больниц в оккупированном Россией Крыму

"Ужасный запах, ничего не работает": коллаборантка Поклонская о состоянии больниц в оккупированном Россией Крыму

Экс-глава крымской оккупационной прокуратуры, а сейчас депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о состоянии больниц в оккупированном Крыму

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

"Если просто зайти в ту же евпаторийскую, сакскую, белогорскую, бахчисарайскую, вы увидите, что там, то украинское наследие, которым все возмущаются, оно только ухудшилось. Еще хуже стало... Запах в этой больнице - это не больница пахнет... Это ужасное зловоние, ничего не работает", - заявила Поклонская.

По ее словам, там нет даже "элементарных белых простыней".

  • Отметим, что в Украине относительно Поклонской расследуют уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.
  • При этом нанятые Поклонской адвокаты активно работают в Киеве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

24 ноября, 2020 вторник

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать