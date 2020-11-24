"Ужасный запах, ничего не работает": коллаборантка Поклонская о состоянии больниц в оккупированном Россией Крыму

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

"Если просто зайти в ту же евпаторийскую, сакскую, белогорскую, бахчисарайскую, вы увидите, что там, то украинское наследие, которым все возмущаются, оно только ухудшилось. Еще хуже стало... Запах в этой больнице - это не больница пахнет... Это ужасное зловоние, ничего не работает", - заявила Поклонская.

По ее словам, там нет даже "элементарных белых простыней".

Отметим, что в Украине относительно Поклонской расследуют уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.

При этом нанятые Поклонской адвокаты активно работают в Киеве.

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