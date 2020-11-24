"Севилья" победила "Краснодар" и вслед за "Челси" вышла в 1/8 финала ЛЧ

24 ноября, 2020, 21:59

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов испанская "Севилья" победила российский "Краснодар" со счетом 1: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Севилья" вышла вперед уже на 4-й минуте. Удачно пробил по воротам Иван Ракитич. Внутри второго тайма россияне сравняли счет - забил Масьел Вандерсон. Победный гол был забит уже в компенсированное арбитром время. Мунир Эль-Хаддад выполнил уверенный удар и вывел свою команду в следующий раунд ЛЧ.

После 4-х матчей у "Челси" 11 очков - команда занимает первое место в группе E и уже обеспечила себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Выход в плей-офф также оформила и "Севилья". "Ренн" находится на последнем месте с 1 баллом. На третьей позиции расположился российский "Краснодар".

Лига чемпионов

4-й тур

24 ноября

Группа E

"Краснодар" (Россия) - "Севилья" (Испания) 1: 2

Голы: Вандерсон, 56 - Ракитич, 4, Эль-Хаддад, 90 + 5

24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил французский "Ренн" со счетом 1: 2 .