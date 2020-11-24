"Россияне заняли малопонятную позицию": на заседании ТКГ не договорились об открытии новых КПВВ
24 ноября, 2020, 16:45
24 ноября на заседании Трехсторонней контактной группы стороны не смогли договориться об открытии КПВВ "Счастье" и "Золотой"
Об этом Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявила в Telegram.
Во вторник, 24 ноября, гуманитрана подгруппа не пришла к договоренности об открытии КППВ "Счастье" и "Золотой".
"Российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники", - говорится в заявлении украинской делегации.
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В то же время отмечается, что россияне заняли такую же "малопонятную позицию" в вопросе обмене пленными.
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