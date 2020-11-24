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Espreso.tvСпорт"Перед глазами стоит победа над "Реалом". Хочется повторить", - защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в "Футбольном формате"

"Перед глазами стоит победа над "Реалом". Хочется повторить", - защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в "Футбольном формате"

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь в эксклюзивном интервью проекта "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо" рассказал о своем пребывании в лагере Национальной сборной Украины, а также поделился мыслями о ближайших матчах донецкой команды

Валерий, поздравляем вас с дебютом за Национальную сборную Украины по футболу. Вы были в Швейцарии, когда еще не было известно о судьбе матча сборных Швейцарии и Украины. Какое там было настроение у команды?

Спасибо за поздравление. В Швейцарии мы полноценно готовились к игре. И до вечера того дня, когда должна была состояться игра, мы ничего не знали. И когда вечером нам написали из УАФ, что матч Швейцария - Украина будет перенесен, мы понимали, что будут приниматься какие-то решения о судьбе встречи. Мы постоянно находились у себя в номерах, и к нам было приковано очень большое внимание, и наблюдали, чтобы мы выполняли все карантинные нормы.

Какое, по вашему мнению, справедливое решение по этому матчу?

Я считаю, что все должно решаться на футбольном поле. Это единственный правильный путь. Конечно, в этой ситуации все будет решать УЕФА, они у нас главные в этом вопросе.

В среду, 25 ноября, "Шахтер" ждет важный матч в Лиге Чемпионов против немецкой "Боруссии". После поражения дома 0:6 вы много думаете о реванше?

Мы играем от матча к матчу. Поэтому перед игрой с "Александрией" в чемпионате никто не думал о "Боруссии" (Менхенгладбах). Главное перед игрой с немцами - сделать правильные выводы и избежать ошибок, которые мы допустили в первой встрече в Киеве.

После матча в Германии в следующем туре Лиги Чемпионов вас ждет ответный матч против гранда мирового футбола - мадридского "Реала". Какие эмоции у вас вызывает этот клуб?

Трудно загадывать наперед и думать о матче, который состоится 1 декабря. Но все же перед глазами стоит наша яркая победа 3:2 в Мадриде, которая была недавно. Конечно, нам хочется это повторить. Я уверен, что нам это по силам.

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