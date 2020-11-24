"На первом плане - здоровье": советник Зеленского Устенко не исключил новый локдаун

24 ноября, 2020, 15:57

Советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что не исключает возможность повторного введения жесткого карантина из-за резкого роста количества заражений COVID-19

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

Устенко заявил, что точно неизвестно, введут ли локдаун.

"Исключать введение локдауна я бы не стал. У государства достаточно ограниченные возможности с точки зрения компенсации. Я уже не говорю, что локдаун - это серьезный удар по экономике", - сказал Устенко.

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Советник президента подчеркнул, что при обсуждении возможного решения, экономика уходит на второй план.

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"На первом плане - вопросы здоровья нации, здоровье населения. Тактика сдерживания количества больных", - заявил Устенко.