Путину не сделали прививку российской вакциной, потому что она несертифицирована, - Песков

24 ноября, 2020, 17:14

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не может сделать прививку российской вакциной "Спутник V", поскольку она не лицензирована

Об этом сообщает российское издание "Ведомости".

"У нас же еще не началась широкая вакцинация. И в качестве добровольца, глава государства не может принимать участия в вакцинации", - отметил Песков.

На вопрос, связано ли это с повышенным риском по сравнению с проверенными вакцинами, Песков ответил: "Президент не может же несертифицированную вакцину использовать".

Напомним, что 6 октября лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук попросил российского президента Путина предоставить Украине вакцины от COVID-19. Тот согласился. Медведчук также сказал, что уже вакцинировался российской вакциной.