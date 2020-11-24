При подготовке компромиссного решения по РРО не советуются с ФОПами, - Южанина
Об этом заявила Нина Южанина, нардеп от фракции "Европейская солидарность", член налогового комитета Верховной Рады, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.
"Сейчас якобы правительство нарабатывает какое-то компромиссное решение по поручению президента. В то время ФОПы на встрече в Кабинет министров не приглашаются. Консультируются с большими ассоциациями, которые были за введение кассовых аппаратов. То есть говорят с ними о том, на какой компромисс с ними пойти, а не с теми людьми, которым те кассовые аппараты будут устанавливать ", - сказала Южанина.
Она утверждает, что представители малого и среднего бизнеса боятся прежде всего не обязанности использовать РРО.
"Не в кассовом аппарате беда, а в зарегулированности его использования и в тех больших взятках, которые берут при проверках контролирующие органы", - убеждена нардеп.
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Напомним, с 1 августа начался первый этап введения программных кассовых аппаратов. С тех пор бизнес по желанию может пользоваться специальным приложением - так называемым "РРО в смартфоне".
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С начала следующего года использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным.
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С 1 апреля 2021 года должен был начаться третий этап - РРО (традиционный или программный) станет обязательным для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II-IV групп независимо от видов деятельности.
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Верховная Рада 4 ноября отправила на повторне первое чтение проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП II-IV групп до 1 января 2022 года.
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17 ноября Верховная Рада во второй раз провалила проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП.
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