При подготовке компромиссного решения по РРО не советуются с ФОПами, - Южанина

24 ноября, 2020, 21:45

Правительство не советуется с представителями физических лиц предпринимателей (ФЛП) при подготовке компромиссного законопроекта об обязательном использовании электронных РРО (регистраторов расчетных операций)

Об этом заявила Нина Южанина, нардеп от фракции "Европейская солидарность", член налогового комитета Верховной Рады, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.

"Сейчас якобы правительство нарабатывает какое-то компромиссное решение по поручению президента. В то время ФОПы на встрече в Кабинет министров не приглашаются. Консультируются с большими ассоциациями, которые были за введение кассовых аппаратов. То есть говорят с ними о том, на какой компромисс с ними пойти, а не с теми людьми, которым те кассовые аппараты будут устанавливать ", - сказала Южанина.

Она утверждает, что представители малого и среднего бизнеса боятся прежде всего не обязанности использовать РРО.

"Не в кассовом аппарате беда, а в зарегулированности его использования и в тех больших взятках, которые берут при проверках контролирующие органы", - убеждена нардеп.