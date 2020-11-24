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Espreso.tvЭкономикаПри подготовке компромиссного решения по РРО не советуются с ФОПами, - Южанина

При подготовке компромиссного решения по РРО не советуются с ФОПами, - Южанина

Правительство не советуется с представителями физических лиц предпринимателей (ФЛП) при подготовке компромиссного законопроекта об обязательном использовании электронных РРО (регистраторов расчетных операций)

Об этом заявила Нина Южанина, нардеп от фракции "Европейская солидарность", член налогового комитета Верховной Рады, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.

"Сейчас якобы правительство нарабатывает какое-то компромиссное решение по поручению президента. В то время ФОПы на встрече в Кабинет министров не приглашаются. Консультируются с большими ассоциациями, которые были за введение кассовых аппаратов. То есть говорят с ними о том, на какой компромисс с ними пойти, а не с теми людьми, которым те кассовые аппараты будут устанавливать ", - сказала Южанина.

Она утверждает, что представители малого и среднего бизнеса боятся прежде всего не обязанности использовать РРО.

"Не в кассовом аппарате беда, а в зарегулированности его использования и в тех больших взятках, которые берут при проверках контролирующие органы", - убеждена нардеп.

  • Напомним, с 1 августа начался первый этап введения программных кассовых аппаратов. С тех пор бизнес по желанию может пользоваться специальным приложением - так называемым "РРО в смартфоне".

  • С начала следующего года использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным.

  • С 1 апреля 2021 года должен был начаться третий этап - РРО (традиционный или программный) станет обязательным для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II-IV групп независимо от видов деятельности.

  • Верховная Рада 4 ноября отправила на повторне первое чтение проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП II-IV групп до 1 января 2022 года.

  • 17 ноября Верховная Рада во второй раз провалила проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП.

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