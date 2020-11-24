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Espreso.tvЭкономикаПромышленное производство в январе - октябре сократилось почти на 7%, - Госстат

Промышленное производство в январе - октябре сократилось почти на 7%, - Госстат


фото: prompolit
Промышленное производство в Украине за десять месяцев 2020 года сократилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в январе - октябре 2020 года, по сравнению с январем - октябрем 2019 года, промышленное производство в Украине сократилось на 6,8%.

В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров спад составил 4,4%, в перерабатывающей промышленности - 8,3%, поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха сократились на 4,5%.

В Госстате также отметили, что в октябре 2020 года объемы промышленного производства сократились на 3,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом по сравнению с сентябрем 2020 года промышленное производство в сентябре увеличилось на 5,8%.

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