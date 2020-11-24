Промышленное производство в январе - октябре сократилось почти на 7%, - Госстат
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
Согласно сообщению, в январе - октябре 2020 года, по сравнению с январем - октябрем 2019 года, промышленное производство в Украине сократилось на 6,8%.
В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров спад составил 4,4%, в перерабатывающей промышленности - 8,3%, поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха сократились на 4,5%.
В Госстате также отметили, что в октябре 2020 года объемы промышленного производства сократились на 3,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом по сравнению с сентябрем 2020 года промышленное производство в сентябре увеличилось на 5,8%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-