Президент Польши Дуда после выздоровления от COVID-19 сдал кровь и призвал других делать то же
Об этом он сообщил в Twitter.
"Я сдаю кровь и всех вас, кто выздоровел, призываю к этому. Многие люди нуждаются в нашей помощи", - призвал Дуда.
"Радио Свобода" отмечает, что в Польше все больше граждан, перенесших COVID-19, добровольно сдают кровь, чтобы помочь в лечении новых инфицированных. Польский Национальный центр крови работает сейчас под лозунгом "Твоя кровь - моя жизнь". Его директор Малгожата Льорек отметила, что в центр уже обратились 300 доноров, а подаренная кровь помогла в лечении восьми тысяч человек.
В Польше по состоянию на 23 ноября было 876 333 инфицированных COVID-19, за последние сутки зарегистрировано 15 002 новых больных.
Oddałem osocze i wszystkich Was, ozdrowieńców, do tego zachęcam! Wielu ludzi potrzebuje naszej pomocy!
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