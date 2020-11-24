24 ноября, 2020, 09:45

Президент Польши Дуда считает, что было бы хорошо, если бы к сдаче крови присоединилось как можно больше тех, кто переболел коронавирусной инфекцией

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я сдаю кровь и всех вас, кто выздоровел, призываю к этому. Многие люди нуждаются в нашей помощи", - призвал Дуда.

"Радио Свобода" отмечает, что в Польше все больше граждан, перенесших COVID-19, добровольно сдают кровь, чтобы помочь в лечении новых инфицированных. Польский Национальный центр крови работает сейчас под лозунгом "Твоя кровь - моя жизнь". Его директор Малгожата Льорек отметила, что в центр уже обратились 300 доноров, а подаренная кровь помогла в лечении восьми тысяч человек.

В Польше по состоянию на 23 ноября было 876 333 инфицированных COVID-19, за последние сутки зарегистрировано 15 002 новых больных.

Oddałem osocze i wszystkich Was, ozdrowieńców, do tego zachęcam! Wielu ludzi potrzebuje naszej pomocy!

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