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Espreso.tvМирПрезидент Польши Дуда после выздоровления от COVID-19 сдал кровь и призвал других делать то же

Президент Польши Дуда после выздоровления от COVID-19 сдал кровь и призвал других делать то же


фото: reuters
Президент Польши Дуда считает, что было бы хорошо, если бы к сдаче крови присоединилось как можно больше тех, кто переболел коронавирусной инфекцией

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я сдаю кровь и всех вас, кто выздоровел, призываю к этому. Многие люди нуждаются в нашей помощи", - призвал Дуда.

"Радио Свобода" отмечает, что в Польше все больше граждан, перенесших COVID-19, добровольно сдают кровь, чтобы помочь в лечении новых инфицированных. Польский Национальный центр крови работает сейчас под лозунгом "Твоя кровь - моя жизнь". Его директор Малгожата Льорек отметила, что в центр уже обратились 300 доноров, а подаренная кровь помогла в лечении восьми тысяч человек.

В Польше по состоянию на 23 ноября было 876 333 инфицированных COVID-19, за последние сутки зарегистрировано 15 002 новых больных.

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