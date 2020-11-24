Последний абсолютный чемпион в хэвивейте назвал лучшего тяжеловеса мира

24 ноября, 2020, 09:42

Последний абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис заявил, что сейчас лидером дивизиона является его соотечественник Тайсон Фьюри

Об этом сообщает BT Sport Boxing в YouTube.

По его словам, сейчас в супертяжелом весе нет равных обладателю титула WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсону Фьюри.

"Для меня первым номером является Фьюри. Он просто потрясающий тяжеловес. Фьюри может работать в обеих стойках, а такое нечасто увидишь в хэвивейте. Он хорошо двигается, у него высокий боксерский интеллект. Фанаты бокса уже давно хотят увидеть абсолютного чемпиона. Я думаю, что будет отличный бой между Фьюри и Джошуа. Все ждут такого большого поединка", - сказал Льюис, который в 1999-2000 годах был последним чемпионом мира в супертяжелом весе.

Джошуа обладает титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). 12 декабря он встретится с болгарином КубратомПулевым.

Ожидается, что Фьюри и Джошуа в 2021 году встретятся в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, 18 ноября промоутер Эдди Хирн заявил, что британец Энтони Джошуа встретится с украинцем Александром Усиком, если его соотечественник Тайсон Фьюри не согласится на бой.

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