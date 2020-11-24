 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПоследний абсолютный чемпион в хэвивейте назвал лучшего тяжеловеса мира

Последний абсолютный чемпион в хэвивейте назвал лучшего тяжеловеса мира


фото: Getty Images
Последний абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис заявил, что сейчас лидером дивизиона является его соотечественник Тайсон Фьюри

Об этом сообщает BT Sport Boxing в YouTube.

По его словам, сейчас в супертяжелом весе нет равных обладателю титула WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсону Фьюри.

"Для меня первым номером является Фьюри. Он просто потрясающий тяжеловес. Фьюри может работать в обеих стойках, а такое нечасто увидишь в хэвивейте. Он хорошо двигается, у него высокий боксерский интеллект. Фанаты бокса уже давно хотят увидеть абсолютного чемпиона. Я думаю, что будет отличный бой между Фьюри и Джошуа. Все ждут такого большого поединка", - сказал Льюис, который в 1999-2000 годах был последним чемпионом мира в супертяжелом весе.

Джошуа обладает титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). 12 декабря он встретится с болгарином КубратомПулевым.

Ожидается, что Фьюри и Джошуа в 2021 году встретятся в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

  • Напомним, 18 ноября промоутер Эдди Хирн заявил, что британец Энтони Джошуа встретится с украинцем Александром Усиком, если его соотечественник Тайсон Фьюри не согласится на бой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

24 ноября, 2020 вторник

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать