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Espreso.tvОбществоПограничники "развернули" венгерского чиновника, которому запрещен въезд из-за вмешательства в украинские выборы

Пограничники "развернули" венгерского чиновника, которому запрещен въезд из-за вмешательства в украинские выборы


фото: dpsu.gov.ua
Сегодня, 24 ноября, на украинской границе отказали во въезде венгерском чиновнику Иштвану Грежи

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Принятое решение не касается сферы межгосударственных отношений. Запрет на въезд связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения", - говорится в сообщении.

Уполномоченный правительства по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштван Грежа сегодня не смог попасть в Украину из-за существующего запрета.

В министерстве пояснили, что Грежа в публичном пространстве нарушил положения Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам агитировать на выборах.

По законам Украины запрет на въезд объявляется в пункте пропуска на государственной границе. Законом не предусмотрена возможность информировать о запрете заранее.

  • Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации на Закарпатье на местных выборах.

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