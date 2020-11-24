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Espreso.tvОбществоПод Уманью два грузовика смяли легковушку, погибли два человека

Под Уманью два грузовика смяли легковушку, погибли два человека


фото: ДСНС
В Черкасской области 24 ноября произошла ДТП, в результате которого между двумя грузовиками зажало легковой автомобиль Daewoo Lanos

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24 ноября, на автодороге Стрый-Кропивницкий - Знаменка, произошло ДТП, в результате которого между двумя грузовиками зажало легковой автомобиль Daewoo Lanos. В результате происшествия в легковом автомобиле погибли 2 человека", - говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, провели работы по деблокированию тел погибших из поврежденной машины.

Сейчас устанавливается количество лиц, находившихся в легковом автомобиле.

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