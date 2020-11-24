Ответственность за обыски в Музее Революции Достоинства несут Зеленский и ОПУ, - экс-вице-премьер Рыбачук

24 ноября, 2020, 17:21

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

Рыбачук прокомментировал ситуацию с обысками в Музее Революции Достоинства и у его директора.

"И тут меня первая реакция, кто в стране президент? Офис президента выразил чуть ли не возмущение тем, что вот такие события произошли именно символически в эти дни, и назвать эти события трудно случайными. Кто осуществлял такие действия? Чьи правоохранительные органы? Чья ответственность деятельности службы безопасности? Кто отвечает за Генеральную прокуратуру? в условиях той системы власти, как и в других, это точно президент и это точно его Офис ", - отметил он.

По его словам, подобные действия это "полное служебное несоответствие или халатность Офиса президента".

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"Поэтому возникает вопрос: либо это полное служебное несоответствие или халатность Офиса президента, где много головастиков гордятся тем, что они являются специалистами в информационной политике и очень эффективными информационными воинами", - отметил Рыбачук.

Политик считает, что события вокруг Музея Революции Достоинства являются информационным взрывом, который "прошелся не только по украинским СМИ, но и по мировым".

"Если в условиях власти Зеленского кто-то другой стороны, то с середины, то извне, я уверен, что и первое, и второе, сможет успешно проводить такие контрукраинские меры, когда президент формально приветствует, когда Офис президента выражает недоразумения с тем, что происходит. это очень странная картинка. И все это ставит под сомнение способность и нынешнего президента, и особенно вице-президента, которым себя фактически считает руководитель Офиса президента господин Ермак. Полный провал ", - подчеркнул Рыбачук.

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