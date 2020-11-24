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Espreso.tvОбществоОт коронавируса умер гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев

От коронавируса умер гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев


фото: НАНУ
24 ноября коронавирус унес жизнь генерального директора КБ "Южное" Александра Дегтярева

Об этом сообщила страница Офиса президента в Telegrаm.

"Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты", - говорится в сообщении.

"Он - один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли. Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе. Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды", - отметили в ОПУ.

Справка: Александр Дегтярев прошел путь от инженера до генерального конструктора в КБ "Южное". Сделал значительный практический вклад в разработку и модернизацию ракетных комплексов с ракетами семейства SS-17, SS-18 и SS-24 (по классификации НАТО), а также проектов по модернизации и коммерческого использования космических ракетных комплексов семейства "Зенит", "Днепр", ряда космических аппаратов и спутниковых систем. Внес существенный вклад в создание известных ракетно-космических комплексов в международной кооперации - "Морской старт", "Наземный старт", "Днепр". В 2018 году Дегтярев возглавил государственное предприятие. ГП "КБ "Южное" под управлением А. В. Дегтярева активно присоединилось к международным проектам "Циклон-4", "Антарес" ("Таурус-II"), "Вега".

Родился Александр Дегтярев 31 октября 1951 года в г. Яранске (Кировская область, Россия). На момент смерти ему исполнилось 69 лет.

 

 

 

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