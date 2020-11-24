Оккупанты в зоне ООС обстреляли украинские позиции из гранатометов и запрещенных минометов

24 ноября, 2020, 07:27

В понедельник, 23 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил 4 раза нарушили мирные договоренности

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Вблизи Красногоровки захватчики обстреляли позиции украинской армии из запрещенных минскими соглашениями 82-мм минометов.

С подствольного гранатомета и стрелкового оружия россияне стреляли по украинским укреплениям в пригороде Авдеевки и дважды - в районе населенного пункта Водяное.

"На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

23 ноября боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

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