Оккупанты в зоне ООС обстреляли украинские позиции из гранатометов и запрещенных минометов
24 ноября, 2020, 07:27
В понедельник, 23 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил 4 раза нарушили мирные договоренности
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Вблизи Красногоровки захватчики обстреляли позиции украинской армии из запрещенных минскими соглашениями 82-мм минометов.
С подствольного гранатомета и стрелкового оружия россияне стреляли по украинским укреплениям в пригороде Авдеевки и дважды - в районе населенного пункта Водяное.
"На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.
23 ноября боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
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