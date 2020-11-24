Netflix выделит $ 1 млрд на строительство одной из крупнейших в мире киностудий

24 ноября, 2020, 19:23

Компания Netflix планирует потратить $ 1 млрд на ремонт и расширение своей студии ABQ в Альбукерке, штат Нью-Мексико

Об этом сообщает TechCrunch .

Компания Netflix заявляет, что потратит $ 1 млрд на ремонт и расширение своей студии ABQ.

Отмечается, что площадь студии вырастет на 300 акров (121,4 га) и станет одной из крупнейших в Северной Америке. Это позволит создать еще около 1000 рабочих мест. Также около 1500 человек будут задействованы на строительстве.

Так, $ 17 млн на строительство студии выделило правительство штата Нью-Мексико. Еще $ 6 млн выделил город Альбукерке.

Также компания планирует поддержать чернокожих и представителей коренных народов, которые недостаточно представлены среди создателей контента и кинематографистов, предоставив им рабочие места в студии.

Сообщается, что сейчас в Альбукерке происходит съемки "The Harder They Fall" и "Intrusion". Также здесь планирую снимать продолжение сериала "Stranger Things".

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