Netflix выделит $ 1 млрд на строительство одной из крупнейших в мире киностудий
Об этом сообщает TechCrunch .
Компания Netflix заявляет, что потратит $ 1 млрд на ремонт и расширение своей студии ABQ.
Отмечается, что площадь студии вырастет на 300 акров (121,4 га) и станет одной из крупнейших в Северной Америке. Это позволит создать еще около 1000 рабочих мест. Также около 1500 человек будут задействованы на строительстве.
Так, $ 17 млн на строительство студии выделило правительство штата Нью-Мексико. Еще $ 6 млн выделил город Альбукерке.
Также компания планирует поддержать чернокожих и представителей коренных народов, которые недостаточно представлены среди создателей контента и кинематографистов, предоставив им рабочие места в студии.
Сообщается, что сейчас в Альбукерке происходит съемки "The Harder They Fall" и "Intrusion". Также здесь планирую снимать продолжение сериала "Stranger Things".
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