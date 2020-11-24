Налоговая политика Украины была модернизирована в последние годы, но требует дальнейшего совершенствования, - отчет МВФ
Об этом говорится в отчете МВФ.
"Налоговая политика в Украине работает сразу по двум направлениям. С одной стороны, за эти годы была проделана значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы, с другой - стоят под вопросом основные принципы существующей системы, исследуются фундаментальные изменения в ней", - говорится в отчете.
Так, указывается, что Украина приложила значительные усилия в совершенствовании международных аспектов налога на прибыль и привела этот режм в соответствие со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом некоторые политические силы в Украине пытаются отменить налог на прибыль акционерных обществ.
Кроме этого, в МВФ отметили, что выступали против введения налога на выведенный капитал.
При этом в Фонде отметили, что в Украине была принята ускоренная амортизация инвестиций в основной капитал, что является "более адресным налоговым стимулом", который должен дать ожидаемые результаты.
Позитивным сигналом для налоговой политики в МВФ считают также программу добровольного раскрытия информации, которая, по данным отчета, будет способствовать налоговой базе в будущем, поскольку доходы, полученные от активов, станут видимыми для Государственной налоговой службы.
При этом в МВФ отметили, что так называемая налоговая амнистия не будет хорошей практикой для Украины. Отмечается, что, хотя проблема незарегистрированного имущества в Украине может быть важной, налоговая амнистия не является тем инструментом, который сможет ее решить, особенно, если это касается активов за рубежом.
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